Volvo Cars es una marca sueca conocida por su compromiso con la seguridad, la innovación y el diseño escandinavo. Fundada en 1927, Volvo se ha ganado una reputación por producir automóviles de alta calidad con tecnología avanzada y características de seguridad líderes en la industria. La gama de modelos de Volvo abarca desde sedanes elegantes hasta SUVs robustas, ofreciendo opciones para una amplia variedad de necesidades y preferencias.

¿Cada cuántos km se le hace servicio a los Volvo Coches?

Primer servicio de un Volvo a los 10,000 km o al año, lo que ocurra primero.

Incluye cambio de aceite y filtro de aceite, revisión de niveles de líquidos, inspección de frenos y neumáticos.

Segundo servicio de un Volvo a los 20,000 km o al año, lo que ocurra primero.

Incluye cambio de filtro de aire, aceite y filtro de aceite, inspección de frenos y suspensión.

Servicio recurrente de un Volvo cada 10,000 km o al año, lo que ocurra primero.

Se deben revisar y reemplazar, si es necesario, los filtros de aire y aceite, líquidos, frenos, neumáticos, sistema de dirección y otros componentes vitales.

Características de los Volvo Coches

Seguridad líder en la industria con características como City Safety, sistema de mitigación de colisiones y asistencia de mantenimiento de carril.

Diseño escandinavo distintivo que combina elegancia, simplicidad y funcionalidad.

Motores eficientes y potentes, incluyendo opciones híbridas y eléctricas en la línea de modelos.

Tecnología innovadora, como la pantalla táctil central con sistema de infoentretenimiento Volvo Sensus y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Compromiso con la sostenibilidad, con iniciativas como la electrificación de la gama de modelos y la fabricación con materiales reciclados.

Opiniones sobre los Volvo Coches

"Mi Volvo me da una sensación de seguridad que no he experimentado con otros automóviles. La calidad y la atención al detalle son evidentes en cada aspecto del diseño y la ingeniería". - Juan, propietario de un Volvo XC60.

"La tecnología en mi Volvo es increíblemente intuitiva y fácil de usar. Me encanta cómo puedo controlar todo, desde la temperatura hasta la música, con solo tocar la pantalla o usar comandos de voz". - María, propietaria de un Volvo XC40.

"Decidí comprar un Volvo por su compromiso con la sostenibilidad y la seguridad. Me siento bien sabiendo que estoy conduciendo un automóvil que no solo es bueno para mí, sino también para el planeta". - Carlos, propietario de un Volvo S60.

"El diseño escandinavo de mi Volvo es simplemente hermoso. Cada línea y detalle está cuidadosamente considerado, lo que hace que mi automóvil se destaque entre la multitud". - Laura, propietaria de un Volvo V90.

"Mi Volvo es más que un automóvil, es un estilo de vida. La marca representa los valores de la calidad, la seguridad y la innovación que son importantes para mí y mi familia". - Andrés, propietario de un Volvo XC90.

Modelos de los Volvo Coches

Volvo S60

Volvo S90

Volvo V60

Volvo V90

Volvo XC40

Volvo XC60

Volvo XC90

Medidas de los Volvo Coches

Las medidas varían según el modelo, pero típicamente son:

Largo: Entre 4.5 y 5.0 metros.

Ancho: Entre 1.8 y 2.0 metros.

Alto: Entre 1.4 y 1.7 metros.

Códigos de error comunes en los Volvo Coches

Algunos códigos de error comunes pueden estar relacionados con sistemas electrónicos como el control de estabilidad, el sistema de frenos antibloqueo (ABS) o el sistema de bolsas de aire (airbags). Es importante llevar el automóvil a un taller especializado para su diagnóstico y reparación.

Velocidad máxima de los Volvo Coches

La velocidad máxima varía según el modelo y la versión, pero típicamente oscila entre 180 km/h (112 mph) y 250 km/h (155 mph), dependiendo del motor y la configuración.

Precio de los Volvo Coches

Los precios de los Volvo varían según el modelo, el equipamiento y las opciones adicionales, con un rango aproximado de:

Euros: 30,000 a 100,000

Dólares: 35,000 a 120,000

Pesos MEX: 600,000 a 2,000,000

Pesos COL: 100,000,000 a 350,000,000