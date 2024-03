El Dodge Journey SXT es un SUV familiar de tamaño mediano fabricado por Dodge, una división de Stellantis (anteriormente FCA). Diseñado para satisfacer las necesidades de transporte de familias y grupos, el Journey SXT ofrece espacio, comodidad y versatilidad, junto con características de seguridad y entretenimiento.

¿Cada cuántos km se le hace servicio al Dodge Journey SXT?

El servicio de mantenimiento para el Dodge Journey SXT se recomienda cada 8,000 a 10,000 kilómetros, dependiendo del tipo de conducción y las condiciones de manejo. Esto incluye el cambio de aceite y filtro, la inspección de frenos, la revisión de neumáticos, el reemplazo de filtros de aire y combustible, y la comprobación de los sistemas eléctricos y de seguridad.

Características del Dodge Journey SXT

Espacio interior amplio: Con capacidad para hasta siete pasajeros en tres filas de asientos, el Journey SXT ofrece un amplio espacio para pasajeros y carga.

Flexibilidad de configuración: Los asientos traseros son plegables y reclinables, lo que permite múltiples configuraciones para adaptarse a las necesidades de pasajeros y carga.

Tecnología de entretenimiento: Equipado con un sistema de entretenimiento para los pasajeros traseros, que incluye pantallas de DVD o Blu-ray y puertos USB, el Journey SXT mantiene a todos los ocupantes entretenidos en largos viajes.

Seguridad avanzada: Ofrece características de seguridad activa y pasiva, como control de estabilidad, control de tracción, bolsas de aire múltiples y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Opciones de motorización: Disponible con motores de cuatro y seis cilindros, el Journey SXT ofrece un equilibrio entre eficiencia de combustible y rendimiento para satisfacer las necesidades de diferentes conductores.

Opiniones sobre el Dodge Journey SXT

"El Dodge Journey SXT es el vehículo perfecto para nuestra familia. Tiene suficiente espacio para todos nuestros hijos y su equipaje cuando salimos de vacaciones, y su comodidad hace que los viajes largos sean más agradables." - María, madre de familia.

"Lo que más me gusta del Journey SXT es su versatilidad. Puedo configurar los asientos de diferentes maneras según lo que necesite llevar, ya sea equipo deportivo o compras grandes." - Juan, propietario.

"El sistema de entretenimiento del Journey SXT es una bendición en los viajes largos. Mantener a los niños entretenidos significa que podemos concentrarnos en la carretera y disfrutar del viaje." - Laura, conductora.

"He tenido mi Journey SXT durante varios años y ha sido un vehículo confiable y resistente. Me ha llevado a través de todas las condiciones climáticas y nunca me ha dejado tirado." - Pedro, propietario.

"La seguridad siempre es mi principal preocupación al elegir un vehículo familiar, y el Journey SXT no decepciona. Tiene todas las características de seguridad que necesito para sentirme tranquilo al llevar a mi familia." - Carlos, propietario.

Modelos del Dodge Journey SXT

El Dodge Journey SXT es una versión específica del Dodge Journey, que forma parte de la línea de SUV de Dodge. Aunque puede haber diferentes versiones y niveles de equipamiento, el SXT generalmente se encuentra entre las opciones intermedias en términos de características y precio.

Medidas del Dodge Journey SXT

Longitud: Alrededor de 4.89 metros

Ancho: Cerca de 1.88 metros (sin espejos)

Altura: Aproximadamente 1.69 metros

Códigos de error comunes en el Dodge Journey SXT

Algunos códigos de error comunes en el Dodge Journey SXT podrían incluir:

P0300: Fallo aleatorio del cilindro.

P0420: Problema en el catalizador.

P0456: Fuga de vapor de combustible detectada.

U0100: Problema de comunicación con el módulo de control del motor.

C121C: Problema en el sistema de frenos antibloqueo (ABS).

Velocidad máxima del Dodge Journey SXT

La velocidad máxima del Dodge Journey SXT varía según el motor y la configuración, pero generalmente se encuentra en el rango de 180-200 km/h (112-124 mph).

Precio del Dodge Journey SXT

El precio del Dodge Journey SXT puede variar según el año, la ubicación y las opciones de equipamiento. En general, los precios de los modelos nuevos suelen comenzar alrededor de los $25,000 dólares, mientras que los modelos usados pueden encontrarse por menos, dependiendo de su antigüedad y kilometraje.